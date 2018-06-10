Черчесов назвал «банальную» цель сборной на ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал цель сборной на чемпионате мира.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, – у всех цель одна, первая – выйти из группы, вторая – идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы», – приводит его слова НТВ.

Он заявил, что Россия потеряла позиции в рейтинге ФИФА, так как не участвовала в отборочных матчах, товарищеские же матчи сборная провела с более сильными соперниками.

По мнению тренера, 85% успеха зависит от схемы игры, 15% – от игроков, которые должны эти 15% «внести». Российской сборной из-за травм футболистов пришлось поменять схему.

«Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие», – заявил Черчесов, комментируя игру с Турцией.

По словам главного тренера, девиз сборной – «Свобода, но ответственность». Он подчеркнул, что «несвободный человек не может себя проявлять».

Он охарактеризовал сборную Саудовской Аравии, с которой россиянам предстоит встретиться в четверг. Черчесов заявил, что саудовские футболитсы «определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию». Он заявил, что саудиты «играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чил».