Экс-мэр Нижнего Тагила попросил жителей не требовать его возвращения в город

Назначенный врио губернатора Магаданской области бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов записал видеообращение, в котором попросил горожан не становиться участниками несанкционированного митинга с требованием вернуть его на пост главы города.

«Я не был сторонником митинговщины, несанкционированных митингов, они отвлекают от работы и уводят от сути проблемы... Не надо митингов, надо просто работать, тогда Тагил будет продолжать развиваться и процветать. Я думаю, что мы с вами увидимся, и неоднократно. Я вас помню и люблю», – сказал Носов в видеообращении, которое опубликовано «Областной газетой».

Он поблагодарил жителей за положительную оценку его работы на посту мэра. «Есть команда, которую мы создавали, которая включает всех горожан. Мы прошли достойный путь, вместе сделали немало хороших дел, мы заложили основу дальнейшего развития Нижнего Тагила. ...Сегодня я нахожусь здесь, проблемы аналогичные, их надо решать, но уже на уровне региона», – добавил он.

Несогласованный митинг за возвращение Носова на пост мэра запланирован в Нижнем Тагиле на 2 июня, передает ТАСС.

28 мая президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания региона законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила.