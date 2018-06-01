В Японии приступили к синтезированию 119-го элемента таблицы Менделеева

Специалисты японского института естественных наук «Рикэн» начали синтезировать новый элемент таблицы Менделеева под номером 119, сообщают японские СМИ.

Как пишет газета «Асахи», для достижения результата, ученые намерены более чем в пять раз повысить возможности имеющегося у них ускорителя частиц, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2016 году один из новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева за номером 113 официально получил название «нихоний» и символ Nh.

Ранее том же году Международный союз теоретической и прикладной химии выпустил рекомендацию, предложив назвать новые элементы за номерами 113, 115, 117 и 118 нихонием (Nh), московием (Mc), тенессином (Ts) и оганессоном (Og). Два из них предлагалось назвать в честь Москвы и академика РАН Юрия Оганесяна.