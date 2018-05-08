Джонсон назвал сумасшедшей идею таможенного партнерства Британии с ЕС

Глава британского МИД Борис Джонсон подверг резкой критике предложение премьер-министра Терезы Мэй по установлению таможенных партнерских отношений с ЕС после Brexit.

«Если у вас будет новое таможенное партнерство, мы получим сумасшедшую систему, при которой в итоге вы будете взимать тарифы от имени ЕС на британской границе», – цитирует Daily Mail Джонсона.

По его словам, если ЕС захочет ввести жесткие тарифы на какие-либо товары, которые Британия соберется ввозить по более низким тарифам, Лондон «ничего не сможет с этим сделать».

Министр добавил, что методами, которые предлагает Мэй, не получится «вернуть контроль» над торговой политикой страны, а также над законами и деньгами, так как платить по тарифам придется напрямую ЕС.

По его словам, таможенное партнерство с Брюсселе значительно осложнит Лондону заключение соглашений о свободной торговле с другими странами.

В марте стало известно, что Британия выступает против таможенного союза с ЕС, однако поддерживает таможенное соглашение, позволяющее стране заключать торговые сделки с другими государствами по своему усмотрению. В качестве вариантов экономических условий Мэй называла заключение торгового партнерства, а также заключение упрощенного таможенного соглашения.