В Кремле прошел гала-концерт акции «Спасибо за верность, потомки!»

В субботу, 5 мая, в Кремле состоялся гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!», направленный на сохранение памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны.

Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» впервые прошла пять лет назад, напоминает «Вечерняя Москва».

Бессменный художественный руководитель акции народный артист СССР Василий Лановой отметил, что этот «священный праздник навеки вписан в историю страны, историю каждой семьи». «Эта память поможет выстоять в любых испытаниях», – подчеркнул Лановой.

Концерт в Государственном Кремлевском Дворце в преддверии праздника Великой Победы является своеобразным предисловием к шествию «Бессмертного полка» 9 мая на Красной площади.

Участников, организаторов и гостей общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» поприветствовал президент Владимир Путин. «Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», – говорится в телеграмме президента, текст которой размещен на сайте Кремля.

Глава государства также отметил важность акции «Бессмертный полк» и подчеркнул, что такие общественные инициативы «идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины».

«От души поздравляю вас с наступающим праздником! С Днем Победы!» – добавил Путин.

В зале присутствовали делегации Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» из всех регионов страны. Выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Олег и Родион Газмановы, Лев Лещенко, Сергей Мазаев, Таисия Повали, Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, а также Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии, Кубанский казачий хор и ансамбль танца имени Игоря Моисеева «Яблочко». Телевизионную версию концерта покажет 9 мая телеканал «Россия 1».