Украина пожаловалась на Росавиацию

Госавиаслужба Украины направила в ICAO жалобу на Росавиацию, одобрившую эксплуатацию самолетов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур.

Как сообщают СМИ, претензии украинской стороны вызвала выдача властями России разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения концерна.

По мнению Киева, авиавласти России создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где работают самолеты «Ан».

Летом 2017 года Росавиация выдала сертификат разработчика и сертификат на изменение типовой конструкции Ан-24/26 ГосНИИГА, а полномочия по «Русланам» получила немецкая AMTES GmbH (входит в группу «Волга-Днепр»).

В Росавиации пояснили, что в начале апреля глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту «Антонова» Александру Кривоконю, назвав принятые решения «вынужденными», так как «Антонов» предъявлял к эксплуатантам России «необоснованные требования» по предоставлению сертификатов конечного пользователя, хотя они по стандартам ICAO не имеют отношения к выполнению обязанностей разработчика.

Также украинцы регулярно задерживали допуск самолетов к отработке очередного этапа уже назначенного ресурса и срока службы, а также внесение изменений в типовую конструкцию.

Помимо этого «Антонов» необоснованно завышал стоимость своих услуг, а на предложение Росавиации разделить работы в рамках допуска самолетов к очередным этапам назначенных ресурсов и сроков службы украинский концерн не ответил.

В письме Нерадько указывалось, что компании, получившие полномочия от Росавиации, «доказали компетентность, а иностранные авиавласти уведомлены о сертификации AMTES GmbH как разработчика модификации самолета типа Ан-124-100». В ведомстве заявили также, что сертификация затронет только самолеты, зарегистрированные в России.

Росавиация в качестве компромиссного варианта предлагала «Антонову» сертифицировать эти организации как разработчиков модификаций Ан-24/26/72 и Ан-124-100, а статус концерна неизменным. Ответом на эти предложения и стала жалоба в ICAO.

Напомним, в начале ноября 2017 года ГП «Антонов» подтвердило информацию о возобновлении переговоров с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан».

После этого украинская партия «Народный фронт» требовала создать комиссию для выяснения законности сервисного обслуживания концерном «Антонов» самолетов Ан-124 российской авиакомпании. Партия обратилась в СБУ и кабинет министров с требованием немедленной проверки информации о сотрудничестве «Антонова» и «Волга-Днепра».

Госпредприятие Украины «Антонов» выступило с разъяснением о причинах продолжения сотрудничества с российской авиакомпанией «Волга-Днепр», эксплуатирующей самолеты Ан-124-100 «Руслан».