Российские военные раздали георгиевские ленточки в Сирии

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии провели акцию «Георгиевская ленточка» и оказали гуманитарную помощь жителям города Мурджани в провинции Дамаск.

Всего было роздано около 1,5 тонн продовольственной помощи и около 1 тыс. георгиевских ленточек, передает РИА «Новости».

«Мы очень уважаем этот символ вашей победы в войне. И с гордостью будем носить. Ведь теперь наши военные и российские солдаты – братья по оружию», – сказала местная жительница Амира Сафар.

«Спасибо российской армии, что помогает нам в такое тяжелое время», – добавила Милад Хадербрахрим, проживающая в Мурджани.

Также специалистами Центра примирения враждующих сторон в Сирии была оказана медицинская помощь всем нуждающимся.

Начальник отделения медицинского обеспечения группы доставки и распределения гуманитарных грузов подполковник Владимир Тютюников рассказал, что куда бы ни приезжали специалисты и военные Центра, «к медикам Вооруженных сил России идут охотно», как взрослые, так и дети.

«Стараемся оказать медицинскую помощь в том объеме, которую мы можем оказать в данный момент. Консультируем, помогаем медикаментами», – добавил Тютюников.

Отмечается, что подобные акции гуманитарного характера будут продолжаться и в других районах Сирии, в частности в Восточной Гуте, недавно освобожденной от боевиков. Также накануне, 3 мая, был начал вывод боевиков из южных пригородов Дамаска.

Напомним, 24 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка».