Мэр Ижевска отправлен в отставку

Мэр Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!», – написал Бречалов в Twitter.

Отметим, что в последнее время Бречалов не раз выступал с критикой в адрес Тюрина Бречалова, в середине апреля глава Удмуртии предупредил мэра об уголовной ответственности за некачественный ремонт дорог в городе, передает РИА «Новости».

Тем временем информационно-аналитическое управление администрации Ижевска сообщило, что исполнять обязанности главы будет первый замглавы администрации города Сергей Задорожный.

Там отметили, что с сегодняшнего дня до дня созыва внеочередной сессии городской думы Тюрин будет находиться в отпуске. Согласно уставу Ижевска, принять отставку главы города по собственному желанию должна гордума.



«Сегодня принял для себя непростое решение и подал в отставку. Почти сорок лет жизни я отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе Ижсталь. Искренне желаю благополучия и процветания Удмуртской Республике и ее прекрасной столице», – написал сам Тюрин в Facebook.

