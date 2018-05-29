Только треть российского пломбира оказалась качественной

Специалисты Роскачества проверили 34 сорта пломбира на антибиотики, растительные жиры и бактерии; выяснилось, что только треть продукция является качественной.

Для исследования специалисты выбрали ванильный пломбир из разных регионов России, следует из сообщения на сайте ведомства.

Выяснилось, что три торговые марки не только соответствовали всем обязательным требованиям, но и превышали по качеству действующие ГОСТы: «Русский Холод» (Московская область), «Вологодский пломбир» (Вологодская область) и «Эскимос» (Томская область).

Однако самой высокой оценкой эксперты не наградили ни один пломбир.

Пломбир от компании «Чистая линия», который, как отмечается, является самым дорогим образцом (72 рубля за 100 граммов), в ходе проверок набрал только 4,42 балла.

Самое дешевое мороженое – «Русский холод. СССР» (23 рубля за 100 граммов) набрал 5,12 балла, что позволило ему занять пятое место в общем рейтинге.

Мороженое компаний «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» не прошло проверку по содержанию молочных жиров: их в настоящем пломбире должно быть не меньше 12%, а растительные должны отсутствовать. В указанных же продуктах молочных жиров меньше положенного количества, поэтому такие товары нельзя назвать настоящим пломбиром – это сливочное мороженое.

Пломбир от «Белого золота» и «Бодрой коровы» оказался фальсификатом – в этом десерте содержатся растительные жиры.

Также были обнаружены образцы, в которых в качестве загустителя использовался крахмал. Отмечается, что российское законодательство не запрещает использовать крахмал как загуститель, однако это должно быть указано на упаковке.

Производители пломбиров «Как было» и «Сибхолод» не указали наличие в продукции крахмала, чем нарушили права потребителей на достоверную маркировку.

В мороженом от «Артек» и «Волгоградский пломбир» эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки. В «Волгоградском пломбире» найден левомицетин, в «Липецком» – антибиотики тетрациклиновой группы, причем количества этих лекарственных препаратов превышали допустимые техническим регламентом Таможенного союза.

Показатель кислотности в мороженом «Золотой стандарт» и «Как раньше» оказался выше нормы; возможно, при производстве продукта использовалось не самое свежее сырье.

Меньше всего сахара было найдено в пломбире «Богородский хладокомбинат», а больше всего – в «Гроспироне».

Отмечается, что ни в одном образце специалисты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, токсичных элементов, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов, превышений по общему количеству бактерий.