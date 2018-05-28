России предсказали скорое освоение новой технологии для борьбы со стелс-истребителями

Российские и китайские разработчики близки к созданию технологии, позволяющей успешно противостоять американским стелс-истребителям F-35 и F-22.

Оборонно-промышленные предприятия России и Китая имеют опыт создания инфракрасных систем слежения (IRST), поэтому они без особого труда смогут разработать длинноволновые инфракрасные системы слежения, пишет National Interest.

«Вполне вероятно, что в Москве и Пекине есть возможности для создания высокоскоростных и высокочастотных воздушных каналов связи», – говорится в статье. Как только у России или Китая появится возможность связать два истребителя, оснащенных длинноволновыми инфракрасными системами слежения, по высокоскоростному каналу, страны получат большие преимущества в противодействии стелс-технологиям.

Автор отметил, что Китай имеет больший доступ к новым компьютерным технологиям, и потому «с большой вероятностью» сможет получить новые авиационные разработки уже в ближайшем будущем. Россия, возможно, получит возможность разработать эту технологию благодаря КНР, если санкции не будут отменены.

В статье также отмечено, что стелс-технологии вряд ли можно модернизировать, поэтому истребители-невидимки F-35 и F-22 со временем будут становиться все более уязвимыми.

Ранее National Interest рассказывал о российском убийце американских самолетов-невидимок. Американские СМИ также писали, что использование ВВС США истребителей F-22 в Сирии лишило Вашингтон преимуществ этой модели над российскими самолетами, так как Россия получила слишком много информации о них.