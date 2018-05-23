National Interest рассказал о российском убийце американских самолетов-невидимок

Российская радиолокационная система (РЛС) «Струна-1» в случае военного конфликта будет «убийцей» американских самолетов-невидимок, пишет The National Interest.

Многие страны имеют в составе своих ВВС самолеты, разработанные по стелс-технологиям, которые не видимы для обычных радаров за счет радиопоглощающих материалов и покрытий. Однако российские технические возможности значительно превосходят стандартные РЛС. Так, «Струна-1» способна обнаружить не только самолеты-невидимки, но и практически любые цели с малой площадью отражения радиосигнала, передает РИА «Новости» текст статьи National Interest.

От других подобных РЛС российская разработка отличается мощностью, которая достигается с помощью особого положения передатчика и приемника. Это делает радар более чувствительным – он способен обнаружить даже дельтапланы и крылатые ракеты.

Также строение «Струны» делает систему менее уязвимой для противорадиационного оружия – эта РЛС гораздо мобильнее своих западных аналогов.

Кроме того, пишет издание, «Струна» может обнаруживать цели на небольшой высоте – обычно радиолокационные системы не справляются с этой задачей.

«Струна-1» – бистатическая радиолокационная система, разработанная для обнаружения самолетов-невидимок, сейчас используется значительно модернизированная по сравнению с первым вариантом, представленным в 1999 году, РЛС.

В 2015 году в Минобороны России заявляли, что российские зенитные ракетные войска могут обнаружить американские самолеты-«невидимки».