Опубликовано видео дуэли расчетов ПТРК в Сирии

Расчеты противотанковых ракетных комплексов сирийских правительственных войск и «Свободной сирийской армии» устроили дуэль в провинции Латакия; бой между ними попал на видео.

Видео опубликовано в Telegram-канале Directorate 4. Отмечается, что в этой дуэли победу одержали бойцы «Свободной сирийской армии».

Однако, как утверждает портал Free News, в понедельник сирийские правительственные войска провели ответную операцию, использовав на этот раз не ПТРК «Фагот», а ПТРК «Корнет-Д». Сирийскими войсками был уничтожен автомобиль с пятью боевиками «Файлак аш-Шам».

О том, что сирийские войска оснащены ПТРК «Корнет-Д», исламисты сообщали в середине мая.