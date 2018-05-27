Во Франции забеспокоились из-за сближения России с их бывшей колонией

Демократическая Республика Конго возобновляет соглашение с Россией 20-летней давности о поставке вооружений и обучении военного персонала, однако дальнейшая цель Москвы заключается в горнодобывающем, энергетическом и сельскохозяйственном секторах африканской страны, пишет французское издание RFI.

В ДРК «воскресили» конвенцию о военном сотрудничестве с Россией, принятую в 1999 году и так и не введенную в действие, говорится в статье. Отмечается, что документ предусматривал поставки российских вооружений, техники и «прочего специфического оборудования», также оговаривалось присутствие российских военных советников и обучение военных специалистов из Конго в России, передает ИноТВ текст статьи издания.

Конголезские депутаты собираются голосовать по этому договору на пленарном заседании.

Автор статьи рассказывает, что 20 лет назад в Конго шла борьба против повстанцев, тогда договор и заключили, однако спустя два года власть в стране сменилась. Новое правительство выступило за сближение с Западом, в частности, за близкие отношения с Францией и Бельгией.

Теперь конголезские политики, слова которых приводит RFI, заявляют о «новой парадигме» и противостоянии с Западом. «Раз Россия интересуется Африкой, мы видим ее присутствие в ЦАР, мы «обновляем» старый документ», – заявляют они.

Автор статьи рассуждает, что, как и в случае с Центральноафриканской Республикой, Россия зайдет в ДРК через военное сотрудничество. Вместе с тем Россия «посматривает на конголезские недра». RFI напоминает о переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегой из Конго в марте 2017 года, когда были подчеркнуты хорошие перспективы для партнерства в добыче природных ископаемых, в энергетике и сельском хозяйстве.

Конго – бывшее колониальное владение Франции. В 1903 году французы начали добывать на территории этой страны медную руду. В 1947 году колониальному владению Конго предоставлен статус заморской территории Франции, а в 1958 – статус автономной республики в составе Французского сообщества. 15 августа 1960 года была провозглашена независимость Республики Конго.