На Украине в «Запорожец» влезли 17 человек

На ретро-автофестивале «Запорожские врата» в Запорожье установлен рекорд по пассажировместимости автомобиля «Запорожец – 968м» – в салоне машины уместилось 17 человек.

В 2016-м году в салоне малолитражки поместилось 13 человек, в 2017 году – 14 человек. В этом году рекорд удалось побить. В машину влезли 17 человек, среди которых мужчины, женщины и несколько подростков, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать», – заявил владелец автомобиля Никита Литвин.