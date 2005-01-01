Песков пошутил про «пургу»

Пресс-секретари никогда не обманывают, но иногда могут нести «сам знаешь что», пошутил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире юмористической программы «Международная пилорама».

Запись программы проводилась в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

«Пресс-секретари никогда никого не обманывали и не обманывают. Максимум, что могу делать, это гнать ты сам знаешь что», – сказал Песков, вспомнив о критике президента Владимира Путина.

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что не контролирует слова всех сотрудников своей администрации, в том числе Пескова.

«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – заявил тогда Путин.

В ответ Песков в интервью RT заявил, что считает неизбежной критику со стороны начальника, это участь любого человека на этой должности.