Жителей американского города по ошибке оповестили об атаке зомби

Жители города Лейк Уорт (Флорида, США) получили рассылку, в которой их оповещали об атаке зомби, сообщают СМИ.

Оповещения были разосланы ночью в воскресенье, когда город примерно на полчаса остался без электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Palm Beach Post.

Предупреждение о нападении зомби получили 7,8 тыс. человек.

Городские власти заявили, что сообщения были отправлены по ошибке, и подчеркнули, что «в Лейк Уорте нет никакой активности зомби». Власти извинились перед жителями города.

Напомним, глава SpaceX Илон Маск в январе объявил о начале продаж огнеметов против зомби. Все огнеметы были распроданы менее чем за неделю и принесли Маску 10 млн долларов.