Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,17-0,25%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.00 мск вторника вырос на 0,17% и составил 2336,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,25% и составил 1294,88 пункта, передает РИА «Новости».