Рубль вырос к доллару и евро

Рубль в начале дня вырос на пять копеек к доллару и на 12 копеек к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск вторника снизился на пять копеек и составил 61,55 рубля, курс евро снижался на 12 копеек и составил 72,49 рубля, передает РИА «Новости».



Июльский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,32% и составил 79,47 доллара за баррель.

