Пушков прокомментировал надежды Софии на «Болгарский поток»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал надежды Болгарии на строительство прямого газопровода из России по дну Черного моря.

«Отказ Болгарии от «Южного потока» был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит «Северный поток – 2», – написал Пушков в своем Twitter.

«Хороший урок для Софии», – резюмировал российский сенатор.

Накануне президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым выразил надежду на то, что Москва согласится пересмотреть возможность прямых поставок газа из России по Черному морю.

Напомним, в декабре 2014 года Россия объявила о прекращении работы по «Южному потоку» из-за неконструктивной позиции ЕС. Президент России Владимир Путин выразил удивление беззубой позицией болгарского руководства, которая противоречит интересам Софии.

Как отмечал российский лидер, Болгария лишилась 3 млрд долларов инвестиций во все уровни бюджета, плюс потеряла возможность получать 400 млн евро ежегодно «просто за транзит».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, на каких условиях Россия могла бы простить Софию и согласиться построить «Болгарский поток».