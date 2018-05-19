Демпартии США понадобилась помощь Госдепа для суда против России

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк должен обязать Госдеп передать Москве документы по иску против властей России, заявил Национальный комитет Демократической партии США.

Суду направлен черновой вариант постановления. НКДП хочет, чтобы внешнеполитическое ведомство передало российским властям исковые заявления, повестки в суд и другие документы, причем ряд документов составлен на русском языке.

Кроме того, Демпартия хочет, чтобы документы были переданы и хакеру Guccifer 2.0, передает ТАСС.

В апреле сообщалось, что НКДП подал в суд в Нью-Йорке иск против России и Главного управления Генштаба. Кроме того, в числе ответчиков названы WikiLeaks, ряд бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, президент и вице-президент Crocus Group Арас и Эмин Агаларовы. Демократы обвиняют Трампа в сговоре с Москвой.

Напомним, Guccifer – хакер, который, предположительно, стоит за атаками на Национальный комитет Демократической партии США. После этого разгорелся скандал, который, как считают в США, сильно ударил по рейтингу кандидата в президенты Хиллари Клинтон. СМИ заявили, что Guccifer 2.0 якобы является офицером российского военного разведывательного управления.