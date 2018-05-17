Четвертьфинал ЧМ между Россией и Канадой перешел в овертайм

Сборная России в четверг проводит матч 1/4 чемпионата мира по хоккею со сборной Канады, после третьего периода счет во встрече ничейный – 4:4, командам предстоит овертайм.

В третьем периоде на 48-й минуте встречи шайбу забил Кайл Террис (Шварц). Уже на 49-й минуте счет сравнял Сергей Андронов (Зайцев, Сошников). На 53-й минуте матча Канада вновь вышла вперед после шайбы Пьера-Люка Дюбуа (Жост). Однако на 55-й минуте россияне сравняли счет, забил Артем Анисимов (Григоренко, Зайцев).

В третьем периоде удалений не было. Трансляцию матча ведет Первый канал.

Напомним, в начале второго периода канадцы повели со счетом 2:0 после шайбы в большинстве Райана Нюджента-Хопкинса (Макдэвид, Парайко) на 32-й минуте встречи. Однако уже на 33-й минуте у россиян забил Илья Михеев (Анисимов, Зайцев). На 38-й минуте счет в матче сравнял Александр Барабанов (Дадонов). У обеих сборных было зафиксировано по одному удалению.

В первом периоде на 5-й минуте встречи шайбу в ворота россиян забил защитник Колтон Парайко (Макдевид, Эберле), реализовав большинство. В составе сборной России произошло два удаления.