Палестина отозвала послов из четырех стран Европы

Палестинская национальная администрация (ПНА) отозвала послов из четырех европейских стран после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, следует из заявления палестинского внешнеполитического ведомства.

Так, МИД ПНА отозвал послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии «для консультаций из-за участия послов этих стран на приеме 13 мая в МИД Израиля по поводу открытия посольства США в Иерусалиме после его переноса из Тель-Авива и признания Иерусалима единой столицей Израиля», передает РИА «Новости».

Отмечается, что Палестина считает действия послов грубым нарушением международного права и резолюций ООН по вопросу статуса Иерусалима.

Ранее сообщалось, что Палестина отозвала посла из США.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.