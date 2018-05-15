Советник Порошенко признал население Крыма пророссийским

Советник украинского президента Александр Пасхавер согласился с утверждением писателя Василия Шкляра, назвавшего жителей Крыма «природными» россиянами.

«Именно в Крым, в отличие от Донбасса, на протяжении десятилетий заселялись отставники и их семьи со всего Советского Союза, поэтому там действительно население может относиться к Украине, не скажу, что с ненавистью, но они могут себя чувствовать ближе к России. Это правда, да», – цитирует Пасхавера «Обозреватель».

Советник Петра Пороршенко также отметил, что аналогичные ситуации есть во многих странах Европы.

«Практически в любой стране есть регионы, которые силой были заселены в этой стране другими странами, и население отнюдь не позитивно относится к стране, в которой проживает. Это такая стандартная история в рамках очень сложной истории Европы», – отмеил Александр Пасхавер.

При этом, советник главы украинского государства усомнился в необходимости референдума для «возвращения Крыма Украине».

«Референдум – это всегда политическое прикрытие. История референдумов послеконфликтная. При том всегда страна, которая проигрывала в конфликте, проигрывала и референдум. Это все политическое прикрытие», – резюмировал Пасхавер.

Напомним, 13 мая украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил, что Крым для его страны – это «чужая территория». Также он отметил, что отметил, что на полуострове много «природных» россиян.

До этого главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев заявил, что Украина не может называть Крым своим, так как у нее не хватит денег на содержание полуострова.