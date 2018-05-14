Медведев во вторник представит Путину предложения по новому кабмину

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник встретится с президентом Владимиром Путиным и представит ему предложения по структуре правительства, сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

На вопрос о том, означает ли это, что будут озвучены кадровые решения, она ответила отрицательно, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Медведев встретится с Путиным во вторник.

Медведев озвучил планы по своим замам на прошлой неделе.