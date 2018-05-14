В Калифорнии захотели отмечать Первомай

На рассмотрение законодательной ассамблеи Калифорнии вынесен законопроект, предлагающий учредить Международный день трудящихся, сделав 1 мая оплачиваемым выходным для преподавательского состава и персонала средних учебных заведений.

Этим же законопроектом предлагается исключить дни рождения президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна из списка оплачиваемых выходных для учителей в Калифорнии, передает ТАСС сообщил телеканал Fox News.

В Республиканской партии раскритиковали предложение демократов, напомнив, что Первомай считался «днем парадов» в Советском Союзе.

Напомним, 1 мая в массовых мероприятиях и народных гуляниях в Москве приняли участие более 1,5 млн человек, а по всей стране – свыше 3,4 млн россиян.

В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда, в советское время праздник официально именовался «День Интернационала», а затем – «Международный день солидарности трудящихся».

Напомним также, в конце апреля сторонникам отделения самого богатого штата США разрешили начать сбор подписей. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о вероятности успеха Calexit.