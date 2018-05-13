Прорыв поезда через горящий лес под Хабаровском попал на видео

В Сети опубликовано видео, снятое из кабины машиниста поезда, который проехал через пылающий лес рядом с Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае.

На кадрах, опубликованных РЕН-ТВ, виден густой дым, а затем и сильный пожар. Причем огонь подбирается вплотную к рельсам.

«Давай-давай, газу-газу», – слышно на видео.

Составу удалось благополучно проехать через опасный участок.