Сайт избиркома в Теннесси подвергся хакерской атаке с Украины

Хакеры атаковали сайт избиркома американского штата Теннесси с компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован на Украине, сообщил замдиректора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл.

Последствия хакерской атаки, по словам Болла, усугубило «подозрительно большое числом иностранных пользователей», которые запрашивали доступ на сайт избиркома, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Как заявил Болл, с учетом сказанного будет «разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел».

Он сообщил, что запросы 1 мая поступили от пользователей примерно из 100 стран. 1 мая Республиканская партия определяла кандидата на пост мэра округа Нокс. Им стал Гленн Джейкобс.

При этом хакерская атака не повлияла на голосование и его результаты, сказал Болл. В течение часа после того, как участки для голосования закрылись, сайт не работал. Источник кибератаки был выявлен с помощью программы Sword & Shield.

Напомним, в США утверждают, что Россия якобы «вмешивалась» в американские выборы, используя в том числе и кибератаки. При этом выявлена причастность хакеров с Украины к хакерским атакам на США.