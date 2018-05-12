Коалиция США разбомбила сирийскую деревню

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по деревне на юге сирийской провинции Эль-Хасаке, погибли восемь мирных жителей.

Уточняется, что бомбежке подверглась деревня Аль-Хамади в районе Абу-Хамида, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное ТВ.

Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные сирийцы. В апреле коалиция признала, что с 2014 года от ее ударов в Сирии и Ираке погибли 883 мирных жител