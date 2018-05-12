Появилось видео слежки российского фрегата за американским авианосцем

Фрегат ВМФ России «Ярослав Мудрый», оснащенный противокорабельным ракетным комплексом «Уран», следит за атомным авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн» в восточной части акватории Средиземного моря.

Британский телеканал ITV опубликовал в своем Twitter видео, снятое с авианосца. Российский фрегат хорошо виден с борта «Гарри Трумэна».

With US and Russian warships playing cat and mouse on the open seas, are we seeing evidence of a new Cold War? ITV News Correspondent @johnirvineitv has been aboard the aircraft carrier USS Harry S Truman https://t.co/fcYtGWS1G2 pic.twitter.com/oRK7s2AYLL — ITV News (@itvnews) 11 мая 2018 г.

Телеканал со ссылкой на американских военных моряков отмечает, что корабли авианосной ударной группы ВМС США «Гарри Трумэна» поддерживают регулярную связь с российским фрегатом.

Напомним, авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вошла в акваторию Средиземного моря 27 апреля и начала наносить удары по Сирии.