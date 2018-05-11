Названы регионы создания исламских банков в России

Сбербанк определил регионы страны, в которых опробует проект исламского банка, концепт проекта должен быть разработан до конца июня, сообщил советник зампреда правления крупнейшего российского банка Бехнам Гурбан-Заде в кулуарах международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2018».

«На сегодняшний день мы рассматриваем три пилотных региона: республика Татарстан, Чеченская республика и республика Башкирия», – передает РИА «Новости» ответ Гурбан-Заде на вопрос, в каком регионе России откроется исламский банк.

Он добавил, что точная дата начала работы такого банка зависит, в том числе, от консалтинговой компании KPMG, разрабатывающей для Сбербанка концептуальное решение.



«До конца июня мы должны завершить проект с компанией KPMG, дальше будет принято решение по пилотированию исламского банка», – сказал он.



Напомним, в январе 2018 года зампред правления Сбербанка Олег Ганеев сообщил, что «исламские окна» для обслуживания клиентов могут появиться в банке очень скоро.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как «исламский банкинг» может помочь России компенсировать потери от санкций.