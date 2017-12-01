В Киевском патриархате назвали Украину «колыбелью всего»

Капеллан Украинской православной церкви Киевского патриархата Сергей Дмитриев заявил, что Украина является «колыбелью всего».

«Украина – колыбель всего. Колыбель и христианства на Руси, «державотворення» (государственного строительства – прим. ВЗГЛЯД), можно сказать, первой демократии - Филипп Орлик написал конституцию. И после Майдана у Украины есть шанс возродить и вернуть себе то право изначальной Руси, от которой все пошло, которое было украдено», – сказал Дмитриев в эфире 5 канала, принадлежащего президенту Петру Порошенко.

По его словам, Московский патриархат «не хочет, чтобы Украина процветала и существовала как государство».

На Украине уже не в первый раз делаются столь неоднозначные заявления. Ранее певица Руслана, победившая в 2004 году на песенном конкурсе «Евровидение», заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. В администрации Порошенко такжеобъявляли об истинно украинских корнях княжны Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого. Историки Украины в атласе рассказывали о «трехтысячелетней истории» этой страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой украинской исторической концепции, а также о тотальной украинизации, которая проводится киевскими властями в том числе в русскоязычных регионах.