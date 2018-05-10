Мутко прокомментировал смех депутатов Госдумы в его адрес

Кандидат в вице-премьеры по строительству и региональной политике Виталий Мутко прокомментировал смех депутатов Госдумы, когда премьер-министр Дмитрий Медведев предлагал выдвинуть его кандидатуру на новый пост.

«Мне не нравится, когда реакция замешана на каких-то личностных отношениях, или переступает человеческие формы, это неприятно», – цитирует Мутко telegram-канал Life Shot. Он уточнил, что самая жесткая должность – это министр спорта, которую он занимал ранее.

Мутко заявил, что не считает выдвижение своей кандидатуры на пост вице-премьера по строительству и региональной политике неожиданным событием, пишет ТАСС.

«Большой здесь неожиданности нет», – сказал чиновник, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания в Госдуме под председательством главы парламента Вячеслава Володина. По словам Мутко, темы строительства и регионального развития хорошо знакомы ему по работе в правительстве, связанной с развитием спортивной инфраструктуры.

«Если посмотреть за все мои 10 лет работы, мы объехали все регионы. За все годы работы построили 53 тыс. кв. м. спортивных сооружений», – отметил кандидат на пост вице-премьера.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает хорошее знание русского языка важным плюсом в связи с выдвижением кандидатуры Виталия Мутко на должность вице-премьера по строительству.

После того, как Виталий Мутко был предложен Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера правительства по строительству, в соцсетях появились многочисленные шутки, связанные с допинговым скандалом, который разразился, пока чиновник был вице-премьером по спорту.