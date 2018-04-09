ЕК изучит экономические интересы попавших под новые санкции россиян

Еврокомиссия изучает степень экономических интересов в Евросоюзе российских лиц, в отношении которых были введены новые санкции США, сообщил пресс-секретарь ЕК и Внешнеполитической службы ЕС.

«Мы изучаем степень экономических интересов в ЕС лиц (попавших под санкции)», – ответил он на вопрос, касающийся новых санкций США в отношении России.

Евросоюз также принял к сведению решение США о новых ограничительных мерах в отношении России, передает РИА «Новости».

«Мы принимаем к сведению решения США. Хотя ЕС и США тщательно консультировались по санкциям, касающимся РФ, всегда было ясным, что любое решение по санкциям, в конечном счете, является вопросом, который принимает каждая сторона. Любое решение по возможным санкциям ЕС является вопросом для Совета и должно быть принято единогласно», – заявил представитель ЕС.

Напомним, на прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

Тем временем в Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.