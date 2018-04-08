Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Ведущей актрисы московского театра «Школа современной пьесы», заслуженной артистки России Анжелики Волчковой не стало в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе этого театра.

«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет», – сообщили ТАСС в театре, отметив, что артистка была очень молода и талантлива.

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы». Актриса будет похоронена на родине, в Пензе.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК им. Сергея Герасимова. С 1995 года была актрисой московского театра «Школа современной пьесы».