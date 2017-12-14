Эксперт: Россия отстает в области искусственного интеллекта, но имеет шанс на прорыв

Эксперт Самуэль Бендетт из Center for Naval Analyses проанализировал успешность работ над созданием систем искусственного интеллекта (ИИ) в России и внедрение их в военную сферу.

Бендетт в своей статье для Defence One заметил, Россия ежегодно инвестирует в сферу искусственного интеллекта 12,5 млн долларов, тогда как американские и китайские компании тратят на это миллиарды долларов. По его словам, российское правительство стало чаще финансировать проекты, связанные с ИИ, многие из которых находятся под патронажем Минобороны.

Американский специалист предположил, что Россия сможет создать необходимую инфраструктуру для «превращения» теоретических знаний в сфере в практические решения. Большие прорывы, по его мнению, стоит ожидать в области радиоэлектронной борьбы.

При этом эксперт отметил, что попытка России создать собственную «Силиконовую долину» в Сколково провалилась. Бендетт также заявил, что военным западных стран не нужно беспокоиться о российском оружии следующего поколения, оснащенного ИИ, за исключением наработок в сфере РЭБ.

«Достижения Китая и Запада в настоящее время значительно опережают российские инициативы с точки зрения финансирования, инфраструктуры и практических результатов. Но российское правительство явно нацелено на объединение своих существующих академических и промышленных ресурсов с прорывами в сфере ИИ – и может добиться желаемого», – заключил эксперт.

В марте глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российским ученым нужно объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, необходимых для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности страны.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока в Ярославле заявил, что страна, которой удастся добиться лидерства в создании искусственного интеллекта, станет властелином мира.