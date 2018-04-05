Бузова внесла ясность в вопрос с поисками мужа

Певица Ольга Бузова объяснила поиски мужа на ток-шоу нехваткой времени.

Бузова заявила, что готова выйти замуж, поэтому ищет любимого мужчину.

«Пора внести ясность во все, что появилось в СМИ по поводу моего участия в новом проекте. Я действительно готова к новым отношениям из-за нехватки времени на походы в кино и свидания я решилась на этот шаг», – отметила певица.

По словам Бузовой, она верит, что, с помощью проекта сможет найти свою любовь и обрести счастье.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 5 Апр 2018 в 11:49 PDT

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова запускает производство собственной криптовалюты, она будет служить ядром платформы BUZAR, пользователи которой смогут знакомиться и покупать товары и услуги.