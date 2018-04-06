В Крыму призвали к жестким действиям по освобождению судна «Норд»

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что в освобождении экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» пора переходить к жестким и решительным действиям.

«Мне кажется, что реакция нашего государства должна быть к этому времени, когда так долго все затянулось, более жесткой... Сегодня в нацистском плену, я по-другому сказать не могу, находятся крымчане: люди, которые на референдуме проголосовали за российский статус Крыма, люди, в кармане которых российские паспорта, и от них требуют отказаться от этих паспортов. Это тот самый случай, когда, на мой взгляд, играть в какие-то дипломатические игры не приходится, на кону жизни людей», – передает РИА «Новости» слова Иоффе.

Он отметил, что крымчане очень остро воспринимают ситуацию с судном «Норд».



«Мы ожидаем, что вся мощь российского государства будет применена для того, чтобы освободить наших граждан», – подчеркнул Иоффе.



Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что общался по телефону с женой задержанного на Украине капитана судна «Норд» и что семьям экипажа перечислена материальная помощь по 100 тыс. рублей.



«Я как губернатор отвечаю за внутреннюю политику. Семьи мы поддерживаем, я вчера разговаривал с женой капитана. Продовольствие у экипажа есть, лекарственные препараты тоже есть - мы их подвозим. Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч семьям членов экипажа сейнера «Норд». Наши адвокаты работают на месте», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.



В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.

Напомним, в четверг херсонский городской суд освободил Владимира Горбенко, капитана задержанного госпогранслужбой Украины российского сейнера «Норд».