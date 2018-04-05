Путин назвал отличие местного производителя от квасного

Президент Владимир Путин подверг критике тенденцию к развитию регионального протекционизма в сфере бизнеса.

«Здесь хотел бы обозначить еще одну важную проблему – тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма, мотивы таких действий понятны – регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок», – сказал Путин на заседании Госсовета, передает РИА «Новости».

По словам президента, он хочет, «чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и все услышали».

«Местный производитель – это значит российский, не какой-то квасной, это чрезвычайно важно, а мы наблюдаем региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития, это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание на это», – заявил Путин.

Вместе с тем глава государства согласился с тем, что региональные преференции для бизнеса использовать можно и нужно в целях «повышения занятости и доходов жителей для пополнения бюджетов».

В марте Путин заявил о необходимости помогать регионам в развитии среды для бизнеса.