Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.10 комментариев
Сербия отказалась запрещать российские СМИ
Вице-премьер Сербии Вулин заявил об отказе блокировать российские СМИ
Сербия не планирует запрет на вещание российских СМИ, несмотря на давление со стороны Евросоюза, что подтвердил вице-премьер страны Александар Вулин.
Белград, как сообщает ТАСС, не будет блокировать российские СМИ, невзирая на давление, о чем заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин. Он отметил, что в стране свободно доступны все европейские, российские, китайские, украинские и белорусские каналы, и подчеркнул, что никто не собирается конфисковывать имущество.
Вулин критиковал ЕС за запрет репортажей, которые не соответствуют официальной точке зрения Брюсселя, а также за блокировку каналов, финансируемых Россией, и конфискацию имущества. В то время как Сербию обвиняют в диктатуре за нежелание следовать примеру ЕС.
Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность включения Вулина в санкционный список после его речи в Европарламенте, где он выразил недовольство политикой Брюсселя и его отношением к Москве. Вулин подчеркнул, что Сербия не вступит в войну с Россией ради членства в ЕС, указав на двойные стандарты союза.
Он также указал на проект, задуманный Брюсселем, по свержению президента Сербии Александра Вучича с использованием западных спецслужб. Вулин выразил убеждение, что санкции против России не будут введены, поскольку конфликт мог быть предотвращен в случае соблюдения Минских соглашений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций приостановил вещание восьми российских СМИ в Европе, включая агентство News Front и телеканал «Звезда». Российский Союз журналистов заявил о протесте против этих рестрикций, запрещающих трансляцию и вводящих ограничения для журналистов и медиаменеджеров. Французский медиарегулятор Arcom также запретил вещание 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.