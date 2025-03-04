ЕС запретил трансляцию восьми российских СМИ и ввел персональные ограничения против российских журналистов и медиаменеджеров. Союз журналистов назвал это грубым нарушением принципов свободы слова, сообщается на сайте объединения.

Речь идет о принципах, закрепленных в международных документах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

Союз считает, что под предлогом борьбы с дезинформацией ЕС вводит политически мотивированную цензуру, уничтожая возможность многообразия мнений и независимой журналистики. «Это не только дискриминация, но и угроза для европейских граждан, лишенных альтернативной информации», – говорится в заявлении.

Также Союз журналистов отметил применение двойных стандартов: западные СМИ могут манипулировать общественным мнением, тогда как альтернативные голоса подвергаются репрессиям. Эти действия показывают, что ЕС отвернулся от принципов свободы прессы. Персональные санкции против российских журналистов демонстрируют давление на профессиональное сообщество и готовность преследовать несогласных.

Союз журналистов России призвал международные правозащитные организации и профессиональные объединения оценить действия ЕС и выразить протест против репрессий в отношении независимых СМИ. «Мы будем защищать право на свободное выражение и распространять объективную информацию, несмотря на цензуру», – заключили в Союзе журналистов.