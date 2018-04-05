Путин и Роухани обсудили нежелательность отхода от СВПД

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили нежелательность отхода от договоренностей по ядерной программе Тегерана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вкратце затрагивалась (тема) в рамках переговоров с Роухани, в плане абсолютной нежелательности отхода от существующей договоренности», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Путин и Роухани на переговорах в Анкаре обсудили иранскую ядерную сделку, согласившись с необходимостью сохранения договора.

Также Песков заявил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе и в сфере сельского хозяйства.

«В данном случае, в более широком контексте, в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двухсторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе и в области сельского хозяйства», – сказал Песков.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. К настоящему времени Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.