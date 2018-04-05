Путин и Роухани подтвердили общую позицию по иранской ядерной сделке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани на переговорах в Анкаре обсудили иранскую ядерную сделку, согласившись с необходимостью сохранения договора, заявил глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы всегда поддерживаем хорошие контакты с российскими друзьями, как и с европейцами, по всеобъемлющему плану действий, в том числе вчера на встрече президента Роухани, Путина», – заявил Зариф, отвечая на вопрос, ведут ли Россия и Иран переговоры в контексте планов США изменить соглашение.

На вопрос о том, сохраняют ли Москва и Тегеран общую позицию в отношении необходимости сохранения соглашения, он ответил утвердительно, добавив, что у Тегерана в этом отношении также общая позиция с Брюсселем.

На уточняющие вопросы министр отвечать отказался.

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Однако теперь США выступают за изменение соглашения с Ираном.