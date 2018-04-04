Улюкаев пожаловался на отказ в свидании с женой

Бывший министр экономики Алексей Улюкаев, содержащийся в СИЗО «Матросская тишина», пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ в свидании с супругой, сообщил член ОНК Александр Ионов.

В ходе посещения членами ОНК бывшего министра экономики Алексея Улюкаева тот сообщил только об одной жалобе: Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, потому что засчитал одно свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания.

«Улюкаев этим возмущен, он говорит, что к нему пришли на свидание два человека одновременно, в рамках одного свидания, а не двух», – сказал член ОНК, передает ТАСС.

По его словам, других жалоб, в том числе на условия содержания, экс-министр не высказал.

Ранее сообщалось, что Улюкаев в камере СИЗО занялся гимнастикой по системе, которую сам же и разработал.

Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.