Улюкаев в СИЗО занялся гимнастикой по собственной системе

Осужденный экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в камере СИЗО занялся гимнастикой по системе, которую сам же и разработал, жалоб не имеет, рассказала зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Улюкаев… в камере занимается гимнастикой», - передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, у экс-министра поинтересовались, какой именно гимнастикой Улюкаев занимается.

«(Он) загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений», – рассказала правозащитница.

Меркачева добавила, что Улюкаев не имеет особых жалоб на содержание.

16 декабря ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщал, что Улюкаев был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находился один. Перед этим его доставили в СИЗО «Кремлевский централ» на территории «Матросской тишины».

Улюкаев в декабре был приговорен к восьми годам колонии за взятку.