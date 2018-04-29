Власти Эстонии выставили построенную при Николае I крепость на продажу

Правительство Эстонии решило продать с аукциона морскую Батарейную крепость, которую в 1840 году построили по указу императора Николая I, сообщает пресс-служба эстонского кабмина.

«Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Батарейная крепость – архитектурный и исторический памятник, который сейчас пустует. Ему ищут достойное применение уже долгие годы, правительство пытается остановить разрушение исторического комплекса, также допустив туристов и к самой крепости, и к морскому побережью. Закрыт комплекс для посетителей с октября 2016 года.

Строительство крепости было начато в 1828 по приказу Николая I. Она должна была использоваться в качестве артиллерийской батареи для отражения атак с моря. В 1840 году ее построили и использовали именно так.

Однако в 1867 году ее переоборудовали в солдатскую казарму, а в 1920 – в тюрьму. В этом качестве она действовала до 2003 года, после чего активно не использовалось.