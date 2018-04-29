Президент Европейского союза дзюдо рассказал об «охоте» за российскими спортсменами

Представители разных национальных федераций ведут охоту за российскими спортсменами, чтобы натурализовать их в преддверии Олимпийских игр, заявил президент Европейского союза дзюдо (EJU), вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

«Все российские сборники – потенциальные олимпийские звезды. Сейчас идет охота за российскими спортсменами. Потому что есть возможность, договорившись с федерацией, «купить» спортсмена и сделать так, чтобы он выступал за другую страну», – приводит его слова «Р-Спорт».

Он выступает резко против такого поведения федераций, так как «спортсмены не должны предавать интересы» своих стран.

Однако Соловейчик отметил, что это явление – показатель того, что «весь мир знает о силе российского дзюдо».

Российские дзюдоисты одержали общекомандную победу на чемпионате Европы по дзюдо в Израиле, завоевав четыре золота, одно серебро и три бронзы.