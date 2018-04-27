Путин: Внимание к ветеранам должно быть постоянным

Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, к любой их просьбе и по любому вопросу, должно быть постоянным, а не только в преддверии Дня Победы, заявил президент Владимир Путин.

«Приближается День Победы. Поздравляю вас с этим священным для всех нас праздником», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что «торжественные мероприятия в честь наших ветеранов уже идут, но очень важно, чтобы внимание к ним было постоянным».

«К любому вопросу, любой просьбе нужно относиться с огромным уважением и неизменным вниманием. Это наш общий священный долг», – подчеркнул президент.

В прошлом году президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, как его отец участвовал в Великой Отечественной войне.