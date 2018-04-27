Последний стадион ЧМ-2018 введен в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего стадиона из принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года в России – арены в Самаре на 45 тыс. зрителей.

«Сегодня, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу», – передает РИА «Новости» сообщение Минспорта.

Там отметили, что построенная в Самаре арена стала самой крупной из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. метров, высота – 60 метров.

Тестовый матч на «Самара Арене» состоится 28 апреля: в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) местные «Крылья Советов» примут воронежский «Факел».

Напомним, 3 апреля стадион «Волгоград-Арена», который примет игры ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» рассказали, что на стадионах проведения матчей ЧМ-2018 оборудуют временные изоляторы для правонарушителей.

Сообщалось также, что к чемпионату мира по футболу во всех российских городах, принимающих первенство, вновь появятся медвытрезвители.