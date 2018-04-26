Российские хоккеисты проиграли финнам в матче Евротура

В матче первого тура «Шведских игр» – четвертого этапа Евротура – российская сборная по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии.

Как сообщается в Twitter «Хоккей России» встреча в Хельсинки завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Финляндии.

Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии буллитов финны оказались успешнее россиян.

Итак, вынесенный матч Шведского этапа Евротура в Хельсинки завершается победой соперника - сборной Финляндии. 2:3, по буллитам. Досадно, но спасибо командам за хоккей, он был достойным. #RedMachine #FINRUS — Хоккей России (@russiahockey) 26 апреля 2018 г.

Отметим, это уже четвертый проигрыш российской сборной, которая до этого в третий раз проиграла чешским хоккеистам со счетом 1:2 в последнем матче этапа Евротура в Чехии.