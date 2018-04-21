В Индии ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет

Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, поправка внесена в закон о защите детей от сексуального насилия.

Минимальным наказанием за изнасилование девочек до 12 лет теперь станет 20-летний тюремный срок, либо пожизненное заключение. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economic Times.

Также увеличиваются минимальные сроки наказания за изнасилование женщин (теперь он составляет 10 лет вместо прежних семи) и девочек-подростков (от 20 лет до пожизненного вместо 10 лет).

В январе 2018 года в индийском Катхуа была похищена и изнасилована восьмилетняя девочка. Дело приобрело широкую огласку. В расследовании фигурируют имена восьми подозреваемых, в том числе двух сотрудников полиции. По версии следствия, они похитили девочку из кочевого мусульманского племени, накачав ее сильными наркотиками. До того как жертва была убита, ее держали в одном из индуистских храмов города.